Гарріс назвала "слабким ходом" відмову Трампа від повторних дебатів

Кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс назвала "слабким ходом" відмову кандидата республіканців Дональда Трампа вдруге вийти на дебати з нею.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це вона сказала у виступі на передвиборчому заході.

Гарріс сказала, що відмова Трампа від дебатів навряд чи грає йому на користь і все одно принципово нічого не змінює.

"Думаю, це недобре для виборців. І також я думаю, що де доволі слабкий хід… Та навіть якщо він не погодиться на дебати, контраст на цих виборах вже зрозумілий. Ці вибори – про два дуже різних бачення нашої країни. Одне – його бачення – сфокусоване на минулому. Друге, наше – на майбутньому", – сказала Камала Гарріс.

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Нагадаємо, у середу Трамп заявив, що не погодиться на повторні дебати з Камалою Гарріс у тижні, що залишилися до президентських виборів 5 листопада.

Трамп аргументував свою відмову тим, що він "виграв" попередні два раунди дебатів – проти Байдена і Гарріс, а його напарник по кампанії Джей Ді Венс "легко переміг" Тіма Волза.

Він також стверджує, що "лідирує в опитуваннях", і що "з кожним днем відрив стає більшим", а також заявив про своє "лідерство" в усіх ключових штатах.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу на них здобула Гарріс.

Докладніше про це читайте у статті – Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.