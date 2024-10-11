Харрис назвала "слабым ходом" отказ Трампа от повторных дебатов

Кандидат в президенты от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис назвала "слабым ходом" отказ кандидата республиканцев Дональда Трампа во второй раз выйти на дебаты с ней.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в выступлении на предвыборном мероприятии.

Харрис сказала, что отказ Трампа от дебатов вряд ли играет ему на пользу и все равно принципиально ничего не меняет.

"Думаю, это нехорошо для избирателей. И также я думаю, что это довольно слабый ход... Но даже если он не согласится на дебаты, контраст на этих выборах уже понятен. Эти выборы – о двух очень разных видениях нашей страны. Одно – его видение – сфокусировано на прошлом. Второе, наше – на будущем", – сказала Камала Харрис.

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Напомним, в среду Трамп заявил, что не согласится на повторные дебаты с Камалой Харрис в оставшиеся недели до президентских выборов 5 ноября.

Трамп аргументировал свой отказ тем, что он "выиграл" предыдущие два раунда дебатов – против Байдена и Харрис, а его напарник по кампании Джей Ди Вэнс "легко победил" Тима Волза.

Он также утверждает, что "лидирует в опросах", и что "с каждым днем отрыв становится больше", а также заявил о своем "лидерстве" во всех ключевых штатах.

Все основные опросы по первым дебатам 10 сентября показали, что победу на них одержала Харрис.

Подробнее об этом читайте в статье – Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.