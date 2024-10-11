Очільники Міноборони США та Британії обговорили підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін та його британський колега Джон Гілі обговорили ситуацію в Україні, конфлікт на Близькому Сході та інші актуальні питання.

Про це повідомили у Пентагоні, передає "Європейська правда".

Як зазначається, міністри провели телефонну розмову, під час якої підтвердили свою рішучість підтримувати Україну в умовах невиправданої та неспровокованої війни Росії.

Сторони також погодилися з важливістю стримування Ірану та підтримуваних ним угруповань від подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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У вересні The Times повідомляло, що США та Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Пізніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявляв, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

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