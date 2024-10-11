Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и его британский коллега Джон Гили обсудили ситуацию в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает "Европейская правда".

Как отмечается, министры провели телефонный разговор, во время которого подтвердили свою решимость поддерживать Украину в условиях неоправданной и неспровоцированной войны России.

Стороны также согласились с важностью сдерживания Ирана и поддерживаемых им группировок от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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В сентябре The Times сообщало, что США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Позже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявлял, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

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