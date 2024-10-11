WP: Трамп вимагає супроводу військового літака через страх перед Іраном

Кампанія кандидата у американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на офіційні листи та поінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

У публікації наголосили, що ці запити є надзвичайними та безпрецедентними, жодного кандидата в новітній історії не возили на військових літаках перед виборами.

Однак, як зазначили журналісти, ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації Трампа. При цьому не виключаються варіанти із застосуванням безпілотників та ракет, зауважила газета.

Реклама:

Повідомляється, що керівниця президентської кампанії Трампа Сюзі Вайлз висловлювала в листах голові Секретної служби невдоволення.

За її словами, кампанії довелося скасовувати в останній момент публічний захід Трампа через нестачу охоронців цієї служби. Замість цього Трамп був змушений виступати в маленькому приміщенні перед репортерами.

У Секретній службі не прокоментували те, як проходять обговорення з кампанією Трампа.

Однак, речник Ентоні Гульєлмі заявив, що експрезидент отримує "найвищий рівень захисту".

Тим часом зазначається, що Трамп вже почав подорожувати з використанням додаткових літаків, а влада вимушена вживати більших заходів для його безпеки.

Водночас, за словами співрозмовників, у недавніх спробах замаху на Трампа немає жодних доказів, які могли б вказувати на Іран. Проте, Федеральне бюро розслідувань не виключає можливості такого зв’язку.

Як відомо, у вересні співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

Після цього він різко попередив Іран про те, що буде робити, якщо стане американським президентом.

Також нещодавно представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців.

Разом з тим вони мають різні уподобання щодо переможця в американських виборах: РФ зацікавлена в перемозі Трампа, Іран – в Гарріс.