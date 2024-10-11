WP: Трамп требует сопровождения военного самолета из-за страха перед Ираном

Кампания кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на официальные письма и информированных собеседников, передает "Европейская правда".

В публикации отметили, что эти запросы являются чрезвычайными и беспрецедентными, ни одного кандидата в новейшей истории не возили на военных самолетах перед выборами.

Однако, как отметили журналисты, эти запросы были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации Трампа. При этом не исключаются варианты с применением беспилотников и ракет, отметила газета.

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Сообщается, что руководитель президентской кампании Трампа Сюзи Уайлз выражала в письмах главе Секретной службы недовольство.

По ее словам, кампании пришлось отменять в последний момент публичное мероприятие Трампа из-за недостатка охранников этой службы. Вместо этого Трамп был вынужден выступать в маленьком помещении перед репортерами.

В Секретной службе не прокомментировали то, как проходят обсуждения с кампанией Трампа.

Однако, представитель Энтони Гульелми заявил, что экс-президент получает "самый высокий уровень защиты".

Между тем отмечается, что Трамп уже начал путешествовать с использованием дополнительных самолетов, а власти вынуждены принимать большие меры для его безопасности.

В то же время, по словам собеседников, в недавних попытках покушения на Трампа нет никаких доказательств, которые могли бы указывать на Иран. Однако, Федеральное бюро расследований не исключает возможности такой связи.

Как известно, в сентябре сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана.

После этого он резко предупредил Иран о том, что будет делать, если станет американским президентом.

Также недавно представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай продолжают нести ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей.

Вместе с тем они имеют разные предпочтения относительно победителя в американских выборах: РФ заинтересована в победе Трампа, Иран – в Харрис.