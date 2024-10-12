У Балтійському морі загасили пожежу на танкері з 640 тоннами нафти

Біля берегів німецької землі Мекленбург-Передня Померанія напередодні загорівся 73-метровий танкер "Анніка" з 640 тоннами нафти, пожежу ліквідували до ранку суботи, 12 жовтня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Для гасіння пожежі на "Анніці" задіяли рятувальний крейсер, рятувальний буксир і багатоцільове судно, оснащені водометами. Усього в операції задіяли до 120 людей.

Після того, як займання ліквідували, танкер відбуксирували до Ростока.

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Фото: DPA

За даними Міністерства навколишнього середовища Мекленбургу-Передньої Померанії, забруднення води в Балтійському морі в результаті інциденту не сталося.

Танкер "Анніка" прямував з Ростока до Травемюнде, але з нез'ясованих поки що причин у кормовій частині судна спалахнула пожежа. Екстрений виклик надійшов до рятувальних служб невдовзі після 9-ї ранку п’ятниці.

Рятувальні служби евакуювали із судна сімох членів екіпажу, кілька з них постраждали, вдихнувши дим.

Нагадаємо, у Нідерландах у військово-морському порту Ден Хелдер наприкінці літа нетривалий час вирувала пожежа на фрегаті Zr. Ms. Evertsen.