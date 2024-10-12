У Бундестазі вважають, що армії ФРН знадобиться ще 35 тисяч військових

Голова комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер вважає, що Бундесвер потребуватиме до 35 тисяч додаткових солдатів, аби відповідати новим оборонним вимогам НАТО.

Про це він сказав у коментарі порталу RND, передає "Європейська правда".

Поточні плани НАТО передбачають створення ще п'яти-шести бойових бригад сухопутних військ на додаток до десяти, які вже були обіцяні станом на сьогодні, починаючи з 2031 року.

"Якщо припустити, що кількість бойових бригад в Альянсі збільшиться з 82 до 131 і що Німеччина братиме пропорційну участь, то армії знадобиться п'ять дивізій замість нинішніх трьох дивізій із 65 тисяч солдатів", – сказав Фабер.

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Таким чином, на його думку, чисельність усіх дивізій становитиме приблизно 100 тисяч солдатів Бундесверу – на 35 тисяч більше, ніж передбачається зараз.

Політик Вільної демократичної партії водночас застерігає, що планування цих дивізій "займе близько десяти років".

Також, додав він, варто передбачити, що вимоги НАТО до всіх 32 країн-членів зростуть – "а отже, і до Німеччини". "Тому більше не буде достатньо витрачати на оборону 2% річного економічного виробництва. Це має бути 3%", – вважає Фабер.

Потреби Бундесверу в особовому складі, за оцінкою Міністерства оборони Німеччини, є більшими, ніж вважалось раніше, з огляду на схвалені у 2023 році оборонні плани Північноатлантичного Альянсу.

Також відомство Бориса Пісторіуса планує значно посилити резерв Бундесверу, який має налічувати до 60 тисяч чоловіків і жінок.