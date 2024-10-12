В Бундестаге считают, что армии ФРГ понадобится еще 35 тысяч военных

Председатель комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер считает, что Бундесвер потребует до 35 тысяч дополнительных солдат, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО.

Об этом он сказал в комментарии порталу RND, передает "Европейская правда".

Текущие планы НАТО предусматривают создание еще пяти-шести боевых бригад сухопутных войск в дополнение к десяти, которые уже были обещаны на сегодня, начиная с 2031 года.

"Если предположить, что количество боевых бригад в Альянсе увеличится с 82 до 131 и что Германия будет принимать пропорциональное участие, то армии понадобится пять дивизий вместо нынешних трех дивизий из 65 тысяч солдат", – сказал Фабер.

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Таким образом, по его мнению, численность всех дивизий составит примерно 100 тысяч солдат Бундесвера – на 35 тысяч больше, чем предполагается сейчас.

Политик Свободной демократической партии одновременно предостерегает, что планирование этих дивизий "займет около десяти лет".

Также, добавил он, стоит предусмотреть, что требования НАТО ко всем 32 странам-членам вырастут – "а следовательно, и к Германии". "Поэтому больше не будет достаточно тратить на оборону 2% годового экономического производства. Это должно быть 3%", – считает Фабер.

Потребности Бундесвера в личном составе, по оценке Министерства обороны Германии, являются большими, чем считалось ранее, учитывая одобренные в 2023 году оборонные планы Североатлантического Альянса.

Также ведомство Бориса Писториуса планирует значительно усилить резерв Бундесвера, который должен насчитывать до 60 тысяч мужчин и женщин.