Міноборони Німеччини планує значно збільшити резерв Бундесверу

Міністерство оборони Німеччини планує значно посилити резерв Бундесверу, який має налічувати до 60 тисяч чоловіків і жінок.

Про це повідомив агентству DPA в Берліні генерал-лейтенант Андреас Гоппе, заступник генерального інспектора Бундесверу і уповноважений у справах резервістів, пише "Європейська правда".

Його коментарі з'явилися за кілька днів до того, як міністр оборони Борис Пісторіус має намір представити в середу свою пропозицію щодо моделі обов'язкової військової служби.

Призов до армії був призупинений в Німеччині у 2011 році, і його відновлення викликає суперечки в країні.

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"Я переконаний, що ми повинні повністю адаптувати резерв до сучасних викликів політики безпеки, щоб він міг належним чином підтримувати Бундесвер у виконанні завдань національної та союзницької оборони", – сказав Гоппе.

"Нам потрібна військова служба як основа для швидкого збільшення і стійкості нашого Бундесверу в разі оборони", – заявив Пісторіус у п'ятницю на заході, організованому галузевою асоціацією сімейного бізнесу в Берліні.

За його словами, резерв також має бути значно збільшений.

"Якщо ви подивитеся на Україну, то ми просто не здатні протриматися і розвиватися так, як ми є зараз. Тому нам потрібен резерв", – сказав Гоппе.

Мета полягає в тому, щоб оснастити і підготувати резервні роти або резервні батальйони таким чином, щоб вони могли бути легко інтегровані в оперативне командування бригади.

Потреби Бундесверу в особовому складі, за оцінкою Міністерства оборони Німеччини, є більшими, ніж вважалось раніше, з огляду на схвалені у 2023 році оборонні плани Північноатлантичного Альянсу.