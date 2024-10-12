Фінляндія оновить інструкції для населення на випадок війн і криз

У листопаді у Фінляндії вийдуть нові вказівки для громадян, покликані підготувати їх до можливої війни, потрясінь і кризових ситуацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Міжурядовий проєкт під керівництвом Міністерства внутрішніх справ Фінляндії передбачає запуск сайту, який міститиме інформацію з таких питань, як домашня безпека, війна, цивільний захист, евакуація та національна оборона.

У фінському МВС додали, що будуть викладені також поради про психологічну стійкість до кризових ситуацій, "яка допомагає, наприклад, підтримувати функціональну спроможність і зміцнювати дух громади".

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Представниця відомства Еріікка Койстінен пояснила, що поради розраховані на те, аби фіни впевнились у готовності самостійно перебути кризовий період, коли влада не завжди може їм допомогти.

"Бути готовим – це не означає боятися, що станеться щось погане, а навпаки: ви більш здатні діяти, більш впевнені в собі і менше панікуєте, коли ви готові", – підкреслила Койстінен у розмові з Helsingin Sanomat.

Швеція, як повідомлялось, також оновила брошуру з порадами про те, що робити в разі кризи або війни, та розішле друковані примірники серед населення.

У Фінляндії раніше говорили, що наразі Росія не становить для неї безпосередньої військової загрози, однак занепокоєння викликає те, що країна не має уявлення про наміри РФ.