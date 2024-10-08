Швеція оновила інструкції населенню на випадок війни – під впливом загрози РФ

Шведське агентство надзвичайних ситуацій оновило брошуру "На випадок кризи або війни", яка існує з часів Другої світової війни та містить поради про те, що робити в разі ядерної атаки, авіаудару або екстремальних погодних умов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Нова брошура, яку шведський уряд представив на пресконференції у вівторок, 8 жовтня, закликає громадян готуватись до необхідності вижити самостійно, без допомоги решти суспільства, протягом тижня.

У порівнянні з останнім виданням 2018 року, оновлена брошура на понад десять сторінок більша.

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У ній під впливом повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’явились поради, пов’язані з війною: де можна сховатися під час повітряної атаки, як допомогти людині з серйозною кровотечею, а також що робити, якщо Швеція зазнає нападу із застосуванням ядерної, хімічної або біологічної зброї.

Також "На випадок кризи або війни" містить нові поради щодо цифрової безпеки, як безпечно зберігати інформацію вдома та на роботі, щоб мінімізувати ризик кібератаки, а також як захиститися від дезінформації та кампаній впливу.

"Не секрет, що ситуація з безпекою погіршилася з моменту виходу попередньої брошури в 2018 році… Картина загроз є більш складною, ніж раніше, і охоплює кібератаки, атаки впливу та ризик саботажу", – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, якого цитує АР.

Оновлену версія брошури мають розіслати шведам поштою протягом 18-29 листопада.

Раніше в уряді Швеції заявили про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

На початку року Карл-Оскар Болін та тодішній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.