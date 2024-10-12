Финляндия обновит инструкции для населения на случай войн и кризисов

В ноябре в Финляндии выйдут новые указания для граждан, призванные подготовить их к возможной войне, потрясениям и кризисным ситуациям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Межправительственный проект под руководством Министерства внутренних дел Финляндии предусматривает запуск сайта, который будет содержать информацию по таким вопросам, как домашняя безопасность, война, гражданская защита, эвакуация и национальная оборона.

В финском МВД добавили, что будут изложены также советы о психологической устойчивости к кризисным ситуациям, "которая помогает, например, поддерживать функциональную способность и укреплять дух общества".

Реклама:

Представительница ведомства Эрикка Койстинен объяснила, что советы рассчитаны на то, чтобы финны убедились в готовности самостоятельно пережить кризисный период, когда власть не всегда может им помочь.

"Быть готовым – это не значит бояться, что произойдет что-то плохое, а наоборот: вы более способны действовать, более уверены в себе и меньше паникуете, когда вы готовы", – подчеркнула Койстинен в разговоре с Helsingin Sanomat.

Швеция, как сообщалось, также обновила брошюру с советами о том, что делать в случае кризиса или войны, и разошлет печатные экземпляры среди населения.

В Финляндии ранее говорили, что сейчас Россия не представляет для нее непосредственной военной угрозы, однако беспокойство вызывает то, что страна не имеет представления о намерениях РФ.