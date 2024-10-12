З’їзд берлінських "Лівих" завершився скандалом через суперечку про антисемітизм

На конференції берлінського осередку німецької Лівої партії, що відбулась напередодні, 11 жовтня, розгорілася суперечка через пропозицію засудити лівий антисемітизм, у результаті чого низка делегатів достроково залишили захід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Причиною суперечки стала пропозиція засудити ліві політичні сили в Берліні, які "поставилися з розумінням, а іноді навіть святкували вбивство ХАМАСОМ" ізраїльтян у жовтні 2023 року.

Також пропонувалось засудити "винищувальний антисемітизм, який рухає терор і стратегії таких суб’єктів, як ХАМАС і "Хезболла".

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Пізніше пропозицію запропонували змінити, виключивши згадку про лівих і просто засудивши дії "людей у Берліні".

"Коли зайшлось про конфлікт на Близькому Сході, ми зрозуміли, що іноді існують різні погляди, тому що деякі члени партії самі є євреями, наприклад, або мають родичів, які постраждали", – сказав співголова берлінських "Лівих" Максиміліан Ширмер.

Після того, як більшість делегатів проголосували за поправки, початкова пропозиція була знята. У відповідь близько 40 делегатів покинули залу, й для подальшого голосування не вистачило кворуму.

За словами Ширмера, дискусія показала, що всі аспекти антисемітизму потребують більш ретельного вивчення.

"Як берлінські ліві, ми рішуче виступаємо за захист єврейського життя і проти всіх форм антисемітизму. Ми будемо продовжувати відстоювати це, а також проводити внутрішні дебати на цю тему", – запевнив він.

Минулого тижня, напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив повну солідарність з німецькими євреями та засудив "сліпий антисемітизм".