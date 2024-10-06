Шольц засудив антисемітизм та "сліпу ненависть" напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив повну солідарність з євреями Німеччини напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це він сказав у своєму відео-подкасті, передає "Європейська правда".

Шольц заявив, що війна в Газі викликає велике занепокоєння у багатьох в Німеччині, посилаючись на дискусії та демонстрації.

"Вони страждають і висловлюють свою стурбованість. Як може бути інакше?", – сказав Шольц.

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Канцлер акцентував, що "ніколи не можна допустити, щоб громадяни єврейської віри жили в страху і терорі тут, в Німеччині".

"Ми ніколи не змиримося з антисемітизмом і сліпою ненавистю до Ізраїлю. Євреї тут, в Німеччині, заслуговують на повну солідарність нашої держави – і солідарність всіх порядних людей в цій країні", – сказав Шольц.

Також він зазначив, що ХАМАС "своїм огидним нападом на Ізраїль спровокував катастрофу для палестинського народу".

З огляду на масштаби страждань і руйнувань, німецький уряд "продовжує наполегливо виступати за припинення вогню".

Водночас Шольц визнав, що небезпека великого конфлікту в усьому регіоні залишається незмінною. Він акцентував, що саме тому спільно з міжнародними партнерами докладаються зусилля, щоб не допустити "спалаху пожежі".

"Так, на жаль, у цю першу річницю терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль, мир і навіть примирення на Близькому Сході здаються більш далекими, ніж будь-коли. Але одне ми знаємо точно: надійний шлях до вирішення конфлікту за принципом двох держав шляхом переговорів має важливе значення для досягнення тривалого миру в конфлікті", – додав німецький канцлер.

Як відомо, Ізраїль у ці дні зважує варіанти відповіді на балістичну ракетну атаку Ірану 1 жовтня, яку той здійснив у відповідь на військові дії Ізраїлю в Лівані.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Президент США Джо Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.

5 жовтня пропалестинські та проізраїльські демонстрацій пройшли у Берліні, Лондоні та Римі. Низка з них супроводжувалася сутичками з поліцією та арештами.