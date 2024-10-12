Съезд берлинских "Левых" завершился скандалом из-за спора об антисемитизме

На конференции берлинской ячейки немецкой Левой партии, состоявшейся накануне, 11 октября, разгорелся спор из-за предложения осудить левый антисемитизм, в результате чего ряд делегатов досрочно покинули мероприятие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Причиной спора стало предложение осудить левые политические силы в Берлине, которые "отнеслись с пониманием, а иногда даже праздновали убийство ХАМАСом" израильтян в октябре 2023 года.

Также предлагалось осудить "истребительный антисемитизм, который движет террор и стратегии таких субъектов, как ХАМАС и „Хезболла".

Реклама:

Позже предложение предложили изменить, исключив упоминание о левых и просто осудив действия "людей в Берлине".

"Когда речь зашла о конфликте на Ближнем Востоке, мы поняли, что иногда существуют разные взгляды, потому что некоторые члены партии сами являются евреями, например, или имеют родственников, которые пострадали", – сказал сопредседатель берлинских „Левых" Максимилиан Ширмер.

После того, как большинство делегатов проголосовали за поправки, первоначальное предложение было снято. В ответ около 40 делегатов покинули зал, и для дальнейшего голосования не хватило кворума.

По словам Ширмера, дискуссия показала, что все аспекты антисемитизма требуют более тщательного изучения.

"Как берлинские левые, мы решительно выступаем за защиту еврейской жизни и против всех форм антисемитизма. Мы будем продолжать отстаивать это, а также проводить внутренние дебаты на эту тему", – заверил он.

На прошлой неделе, накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль, канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную солидарность с немецкими евреями и осудил "слепой антисемитизм".