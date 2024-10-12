Біля Франції жінка загинула, випавши за борт круїзного лайнера

Пасажирка круїзного лайнера MSC Virtuosa загинула в суботу, 12 жовтня, випавши за борт неподалік від Нормандських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Французька берегова охорона отримала сигнал лиха з 18-палубного лайнера MSC Virtuosa вранці в суботу.

Для рятувальної місії залучили гелікоптер H160 Військово-морських сил Франції, літак Нормандських островів і два рятувальні човни.

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Представник французької берегової охорони повідомив, що екіпаж гелікоптера помітив жінку та підняв її з моря.

Жінку доправили до рятувального центру у французькій Нормандії, де медична бригада констатувала її смерть. Наразі невідомо, з якої вона була країни та за яких обставин випала.

Поліція Франції розпочала розслідування після інциденту, тоді як лайнер продовжив подорож до Англії.

Круїзний лайнер MSC Virtuosa під мальтійським прапором здатен перевозити понад 6000 пасажирів і 1700 членів екіпажу і використовується для круїзів до таких країн, як Бельгія, Ірландія, Франція, Португалія та Британські Віргінські острови.

Цього літа в Німеччині пасажири круїзного лайнера були змушені перервати свою подорож Дунаєм після того, як їхній корабель врізався в залізничний міст.