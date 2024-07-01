У Німеччині круїзний лайнер врізався у залізничний міст над Дунаєм

У Німеччині пасажири круїзного лайнера були змушені перервати свою подорож Дунаєм після того, як їхній корабель врізався в залізничний міст.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, в неділю ввечері, близько 18:20, пасажирське судно врізалося в залізничний міст Швабельвайзер у Регенсбурзі через не до кінця опущену рубку. Рульова рубка отримала сильні вм'ятини.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Однак судно, яке прямувало до Пассау, було змушене стати в док до повного усунення пошкоджень.

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Міст був закритий близько трьох з половиною годин, а збитки, завдані конструкції, склали близько 20 тисяч євро.

За даними поліції, кораблю завдано збитків на суму близько 50 тисяч євро.

Пасажири провели ніч проти понеділка на кораблі, а потім їх відвезли автобусом на екскурсію. За словами представника поліції, судно зможе продовжити свою подорож у вівторок.

У травні щонайменше двоє людей загинули після інциденту за участі невеликого човна та, ймовірно, круїзного судна на Дунаї північніше Будапешта.

А влада Амстердама наприкінці червня оголосила про наміри до 2035 року перенести міський пасажирський круїзний термінал із центру міста, аби круїзні лайнери більше туди не заходили, і таким чином зменшили туристичне навантаження.