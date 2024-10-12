Возле Франции женщина погибла, выпав за борт круизного лайнера

Пассажирка круизного лайнера MSC Virtuosa погибла в субботу, 12 октября, выпав за борт неподалеку от Нормандских островов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Французская береговая охрана получила сигнал бедствия с 18-палубного лайнера MSC Virtuosa утром в субботу.

Для спасательной миссии привлекли вертолет H160 Военно-морских сил Франции, самолет Нормандских островов и две спасательные лодки.

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Представитель французской береговой охраны сообщил, что экипаж вертолета заметил женщину и поднял ее из моря.

Женщину доставили в спасательный центр во французской Нормандии, где медицинская бригада констатировала ее смерть. Пока неизвестно, из какой она была страны и при каких обстоятельствах выпала.

Полиция Франции начала расследование после инцидента, тогда как лайнер продолжил путешествие в Англию.

Круизный лайнер MSC Virtuosa под мальтийским флагом способен перевозить более 6000 пассажиров и 1700 членов экипажа и используется для круизов в такие страны, как Бельгия, Ирландия, Франция, Португалия и Британские Виргинские острова.

Этим летом в Германии пассажиры круизного лайнера были вынуждены прервать свое путешествие по Дунаю после того, как их корабль врезался в железнодорожный мост.