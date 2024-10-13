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США розгорнуть в Ізраїлі протиракетний комплекс THAAD

Новини — Неділя, 13 жовтня 2024, 19:21 — Ірина Кутєлєва

У Пентагоні оголосили про розгортання протиракетного комплексу THAAD в Ізраїлі з американським екіпажем.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера, яку наводить "Європейська правда".

Згідно із заявою, за наказом президента США Джо Байдена глава Пентагону Ллойд Остін схвалив розгортання в Ізраїлі батареї THAAD для посилення ізраїльської протиповітряної оборони після ракетних атак Ірану 13 квітня і 1 жовтня.

У Пентагоні підкреслили, що батарея THAAD доповнить інтегровану систему ППО Ізраїлю.

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"Ці дії підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів до захисту Ізраїлю та американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичних ракет з боку Ірану", – йдеться в заяві.

У Пентагоні назвали це частиною "ширших змін, які американські військові внесли останніми місяцями, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від атак Ірану і пов'язаних з Іраном воєнізованих формувань".

В американському оборонному відомстві нагадали, що це не вперше, коли Сполучені Штати розміщують батарею THAAD у регіоні.

Торік після терактів 7 жовтня президент розпорядився розмістити батарею THAAD на Близькому Сході, щоб захистити американські війська.

А у 2019 році США розмістили батарею THAAD в Ізраїлі для проведення навчань.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.

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США Ізраїль Близький Схід
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