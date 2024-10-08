Директор ЦРУ: Ізраїль досі зважує свою відповідь на ракетну атаку Ірану

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.

Заяву директора ЦРУ наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ризик ненавмисної ескалації на Близькому Сході являє собою "дуже реальну небезпеку", незважаючи на те, що США дотримуються думки, що ні Іран, ні Ізраїль "не прагнуть до тотального конфлікту".

"Ізраїль дуже ретельно зважує, як він відповість на останню атаку іранських балістичних ракет", – сказав Бернс.

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Він відмовився зробити припущення, в якій формі може бути здійснена відплата.

"Я думаю, всі ми прекрасно розуміємо наслідки різних форм ударів і наслідки для світового енергетичного ринку і світової економіки", – сказав Бернс.

Він також додав, що продовжує сподіватися на досягнення успішної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, яка могла б призвести до звільнення заручників, які залишилися в живих.

Але ці переговори, за його словами, "штовхають дуже великий камінь на дуже крутий пагорб".

"Ми були близькі до цього принаймні кілька разів, але це було дуже важко", – резюмував він.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.