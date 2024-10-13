США развернут в Израиле противоракетный комплекс THAAD в Израиле

В Пентагоне объявили о развертывании противоракетного комплекса THAAD в Израиле с американским экипажем.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера, которое приводит "Европейская правда".

Согласно заявлению, по приказу президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин одобрил развертывание в Израиле батареи THAAD для усиления израильской противовоздушной обороны после ракетных атак Ирана 13 апреля и 1 октября.

В Пентагоне подчеркнули, что батарея THAAD дополнит интегрированную систему ПВО Израиля.

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"Эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов к защите Израиля и американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана", – говорится в заявлении.

В Пентагоне назвали это частью "более широких изменений, которые американские военные внесли в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от атак Ирана и связанных с Ираном военизированных формирований".

В американском оборонном ведомстве напомнили, что это не первый раз, когда Соединенные Штаты размещают батарею THAAD в регионе.

В прошлом году после терактов 7 октября президент распорядился разместить батарею THAAD на Ближнем Востоке, чтобы защитить американские войска.

А в 2019 году США разместили батарею THAAD в Израиле для проведения учений.

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.