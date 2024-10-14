Біля мітингу Трампа у Каліфорнії затримали озброєного чоловіка

У суботу, 12 жовтня, правоохоронці затримали чоловіка з вогнепальною зброєю біля місця проведення мітингу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа в Каліфорнії.

Про це повідомила пресслужба офісу шерифа округу Ріверсайд, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, 49-річного Вема Міллера затримали на одному з блокпостів.

Як розповіли у пресслужбі, затриманий був за кермом чорного позашляховика і мав при собі дробовик, заряджений пістолет і магазин великої місткості.

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Міллера заарештували, проте згодом відпустили під заставу у $5 тисяч, згідно з інформаційною системою ув'язнених округу Ріверсайд.

Очікується, що офіс шерифа проведе брифінг щодо цієї ситуації.

Секретна служба США заявила, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа чи учасників мітингу.

Зауважимо, суботній інцидент стався після двох замахів на Трампа за останні три місяці і за менш ніж місяць до президентських виборів у США. Трамп наразі цього інциденту не коментував.

У липні, як відомо, в кандидата в президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.

На початку вересня у кампанії Дональда Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Після цього співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

А нещодавно стало відомо, що кампанія Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації кандидата у президенти.