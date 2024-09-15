У Трампа заявили, що біля нього сталась стрілянина

Кандидат у президенти США Дональд Трамп перебував біля місця, де сталась стрілянина в неділю, 15 вересня, і наразі перебуває в безпеці.

Про це повідомив керівник комунікацій кампанії Трампа Стівен Чунг, пише "Європейська правда".

Чунг заявив, що Трамп "перебуває в безпеці" після того, як у неділю вдень у штаті Флориді біля нього пролунали постріли.

"Інших деталей наразі не повідомляємо", – додав Чунг.

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Водночас членкиня Палати представників, республіканка-трампістка Марджорі Тейлор Грін бездоказово заявила про ще один замах на Трампа.

За повідомленнями ЗМІ, в цей час Трамп перебував на своєму гольф-курорті Вест-Палм-Біч, а стрілянина не мала до нього стосунку.

У липні, як відомо, в кандидата в президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.

Під час того інциденту Трамп отримав поранення, також загинув один із учасників мітингу. Стрільця, 20-річного Томаса Метью Крукса, вбили на місці агенти Секретної служби США.

Розслідування замаху на експрезидента досі триває.