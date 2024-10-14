Туск після критики наполягає на праві відмовляти мігрантам в наданні притулку

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск стоїть на своєму, якщо йдеться про право в односторонньому порядку відмовляти мігрантам у наданні притулку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у соцмережі X (Twitter).

Після критики за слова про тимчасове призупинення права на притулок глава польського уряду в понеділок підтвердив свою позицію і заявив, що безпека польського кордону не буде предметом переговорів.

"Це наше право і наш обов'язок – захищати польський і європейський кордон. Його безпека не буде предметом переговорів. Ні з ким. Це завдання, яке потрібно виконати. І мій уряд виконає це завдання" – написав Туск.

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Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji. Z nikim. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona. – Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2024

12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове територіальне призупинення права на притулок.

Незрозуміло, на яких ділянках польського кордону застосовуватиметься цей захід, і як він відповідатиме міжнародному гуманітарному праву.

У Єврокомісії заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.