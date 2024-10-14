Туск после критики настаивает на праве отказывать мигрантам в предоставлении убежища

Премьер-министр Польши Дональд Туск стоит на своем, если речь идет о праве в одностороннем порядке отказывать мигрантам в предоставлении убежища.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в соцсети X (Twitter).

После критики за слова о временном приостановлении права на убежище глава польского правительства в понедельник подтвердил свою позицию и заявил, что безопасность польской границы не будет предметом переговоров.

"Это наше право и наша обязанность – защищать польскую и европейскую границу. Ее безопасность не будет предметом переговоров. Ни с кем. Это задача, которую нужно выполнить. И мое правительство выполнит эту задачу" – написал Туск.

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Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji. Z nikim. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona. – Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2024

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное территориальное приостановление права на убежище.

Непонятно, на каких участках польской границы будет применяться эта мера, и как она будет соответствовать международному гуманитарному праву.

В Еврокомиссии заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.