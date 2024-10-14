В Іспанії 26-річний британець зірвався з 192-метрового мосту

В Іспанії зірвався з мосту й загинув 26-річний громадянин Великої Британії, який намагався зняти відео для соцмереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався напередодні, 13 жовтня, в місті Талавера-де-ла-Рейна, що за понад 110 кілометрів на південний захід від Мадрида.

26-річного британця супроводжував 24-річний хлопець, громадянство якого не вказується, з яким той заліз на 192-метровий вантовий міст.

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Фото: Getty Images

Представниця міської ради Талавера-де-ла-Рейна Макарена Муньос заявила, що загиблий із товаришем залізли на міст, щоб "створювати контент для соціальних мереж".

Вона наголосила, що підніматися на міст "категорично заборонено", додавши, що загибель британця стала "прикрим і сумним випадком".

У Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили смерть 26-річного чоловіка, додавши, що перебувають на зв’язку з його родиною та місцевою владою в Іспанії.

Вантовий міст у Талавері-де-ла-Рейні вже давно приваблює альпіністів і творців соціальних мереж, які піднімаються на нього, незважаючи на заборону.

Минулими вихідними неподалік від Нормандських островів загинула пасажирка круїзного лайнера MSC Virtuosa, випавши за борт.