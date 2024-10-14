В Испании 26-летний британец сорвался со 192-метрового моста

В Испании сорвался с моста и погиб 26-летний гражданин Великобритании, который пытался снять видео для соцсетей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел накануне, 13 октября, в городе Талавера-де-ла-Рейна, что более чем в 110 километрах к юго-западу от Мадрида.

26-летнего британца сопровождал 24-летний парень, гражданство которого не указывается, с которым тот залез на 192-метровый вантовый мост.

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Фото: Getty Images

Представительница городского совета Талавера-де-ла-Рейна Макарена Муньос заявила, что погибший с товарищем залезли на мост, чтобы "создавать контент для социальных сетей".

Она подчеркнула, что подниматься на мост "категорически запрещено", добавив, что гибель британца стала "досадным и печальным случаем".

В Министерстве иностранных дел Британии подтвердили смерть 26-летнего мужчины, добавив, что находятся на связи с его семьей и местными властями в Испании.

Вантовый мост в Талавери-де-ла-Рейне уже давно привлекает альпинистов и создателей социальных сетей, которые поднимаются на него, несмотря на запрет.

В минувшие выходные неподалеку от Нормандских островов погибла пассажирка круизного лайнера MSC Virtuosa, выпав за борт.