Рютте у штаб-квартирі НАТО з координації допомоги Україні висловився щодо погроз РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не залякають російські погрози й Україна надалі продовжить отримувати допомогу.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Виступаючи в казармах Clay Barracks – американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової структури з надання допомоги та тренування для України (NSATU), Рютте заявив, що НАТО зробить все необхідне, аби Україна здобула перемогу.

"Послання (очільнику Кремля Владіміру Путіну – ред.) полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу", – заявив генсек НАТО.

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Також він заявив, що для НАТО вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

"Ми – НАТО. Ми – оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники", – заявив він.

Як відомо, метою нової структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки.

Нова структура координуватиме надання допомоги та навчань.

Раніше у НАТО пояснювали, що нова структура з надання допомоги та тренування для України не замінює Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн").