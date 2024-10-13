Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО з координації допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 14 жовтня, вирушить з візитом до Німеччини, в ході якого відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує постачання зброї та тренування українських збройних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

Як зазначено, спершу Рютте приїде до бельгійського міста Монс, де відвідає центральний штаб збройних сил НАТО в Європі.

Він зустрінеться з командувачем силами НАТО в Європі Крістофером Каволі та іншими старшими офіцерами.

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У другій половині дня Рютте зустрінеться у Вісбадені з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та відвідає місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

Метою нової структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки.

Нова структура координуватиме надання допомоги та навчань.

Раніше у НАТО пояснювали, що нова структура з надання допомоги та тренування для України не замінює Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн").