Рютте в штаб-квартире НАТО по координации помощи Украине высказался об угрозах РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не запугают российские угрозы и Украина в дальнейшем продолжит получать помощь.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Выступая в казармах Clay Barracks – американской базе, где находится штаб-квартира новой структуры по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU), Рютте заявил, что НАТО сделает все необходимое, чтобы Украина одержала победу.

"Послание (главе Кремля Владимиру Путину – ред.) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать, что он не достигнет своего, что Украина одержит победу", – заявил генсек НАТО.

Реклама:

Также он заявил, что для НАТО крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

"Мы – НАТО. Мы – оборонительный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, который обслуживает 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", – заявил он.

Как известно, целью новой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предсказуемой и согласованной поддержки.

Новая структура будет координировать оказание помощи и учений.

Ранее в НАТО объясняли, что новая структура по оказанию помощи и тренировки для Украины не заменяет Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").