НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги і тренування для України

Саміт НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги та тренування для України (NSATU) для координації надання військової техніки та тренувань країнами-членами та партнерами Альянсу.

Про це йдеться у декларації Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Метою цієї структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки.

"NSATU, яка діятиме на території країн-членів Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН", – йдеться у декларації.

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Лідери НАТО наголосили, що нова структура згідно з міжнародним правом, не зробить НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, що сприятиме її подальшій інтеграції з НАТО.

Крім того лідери підтримали створення Спільного центру аналізу, тренування та освіти НАТО-Україна (JATEC), "важливого стовпа практичної співпраці, який має визначити і застосувати уроки війни Росії проти України та посилити оперативну сумісність України з НАТО".

Саміт також привітав рішення генерального секретаря призначити старшого представника НАТО в Україні.

Як розповідала ЄвроПравда, рішення саміту НАТО проголосило також, що повноцінне членство України стало незворотнім.

Детально про рішення саміту дивіться у поясненнях ЄвроПравди з Вашингтона ""Членство без варіантів" для України – що це означає?"