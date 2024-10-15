Які ризики для України створюють вибори у Литві

Литва небезпідставно вважається одним із найвідданіших і водночас – найпослідовніших союзників України.

Зокрема, традиційно вважається, що в цій країні всі мейнстримні партії є проукраїнськими.

Проте цьогорічні парламентські вибори можуть подарувати сенсацію, пише редактор "Європейської правди" Юрій Панченко у статті Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві. Далі – короткий її виклад.

За результатами першого туру парламентських виборів, за багатомандатним округом у Литві обрали 70 депутатів.

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18 місць отримали соціал-демократи, 17 – правляча партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (консерватори), 14 місць – партія "Зоря Німану".

Тож правляча партія уникла розгрому, який їм прогнозували соціологи.

До нового скликання Сейму також потрапили Союз демократів "В ім'я Литви" (8 мандатів, 9,24%), Рух лібералів (7 мандатів, 7,7%), а також Союз селян та зелених Литви (6 мандатів, 7%).

Загалом у литовському парламенті 141 місце. Ще 71 депутата мають обрати на одномандатних округах. До речі, вісім із них уже обрали під час першого туру виборів, а решту оберуть у другому турі, який відбудеться 27 жовтня.

І хоча отримані результати не дають остаточної картини політичних розкладів, очевидно, що всі партії, які входять до нинішньої коаліції, зазнали падіння популярності.

З огляду на заяву лідерки литовських соціал-демократів і ймовірної кандидатки у прем'єри Вілії Блінкавічюте, яку вона зробила перед виборами, найрейтинговіша партія країни не відкидає створення коаліції навіть із антисистемною "Зорею Німану", проте не з консерваторами.

І хоча Блінковичюті згодом довелося окремо заявляти про неготовність створювати коаліції і з "Зорею Німану", існує ризик, що коаліції доведеться шукати порозуміння з цією партією, особливо якщо ця партія гарно покаже себе в другому турі.

Саме тому про цю партію варто поговорити окремо.

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс брав участь у весняних президентських виборах у Литві – і посів там четверту сходинку з результатом близько 9%. Ба більше, він зумів закріпити цей результат.

Цьому не завадив навіть гучний скандал – Жемайтайтісу довелося за власним бажанням скласти депутатський мандат, не чекаючи відповідного голосування. Причиною цього стали його заяви про Ізраїль, порівняння його дій з агресією РФ.

Утім, як виявилося, імідж антисеміта не завадив підтримці в селах і маленьких містечках – саме там мешкає базовий електорат "Зорі Німану".

При цьому, на відміну від інших радикалів, Жемайтайтіс (принаймні останніми роками) уникає відверто проросійських заяв.

Водночас він пропонує відновлювати торговельні відносини з країнами Центральної Азії (не пояснюючи, як це можливо в умовах конфлікту з РФ), а також готуватися до відновлення відносин з лукашенківською Білоруссю, для чого вже зараз варто вислати з країни білоруських опозиціонерів.

Для литовських консерваторів цього достатньо, щоб вважати Жемайтайтіса проросійським радикалом – навіть більш небезпечним, ніж відкриті "друзі Путіна".

Чи зможе зміна уряду призвести до розвороту зовнішнього курсу Литви? Ні. Однак є підстави вважати, що новий уряд уже не демонструватиме такого завзяття і такої принциповості, як демонструє уряд прем'єрки Інгріди Шимоніте.

Детальніше – у матеріалі Юрія Панченка Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.