Какие риски для Украины создают выборы в Литве

Литва небезосновательно считается одним из самых преданных и одновременно – самых последовательных союзников Украины.

В частности, традиционно считается, что в этой стране все мейнстримные партии являются проукраинскими.

Однако нынешние парламентские выборы могут подарить сенсацию, пишет редактор "Европейской правды" Юрий Панченко в статье Проукраинская коалиция проигрывает, но не сдается: что показали выборы в Литве. Далее – краткое ее изложение.

По результатам первого тура парламентских выборов, по многомандатному округу в Литве избрали 70 депутатов.

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18 мест получили социал-демократы, 17 – правящая партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (консерваторы), 14 мест – партия "Заря Немана".

Так что правящая партия избежала разгрома, который им прогнозировали социологи.

В новый созыв Сейма также попали Союз демократов "Во имя Литвы" (8 мандатов, 9,24%), Движение либералов (7 мандатов, 7,7%), а также Союз крестьян и зеленых Литвы (6 мандатов, 7%).

Всего в литовском парламенте 141 место. Еще 71 депутата должны избрать на одномандатных округах. Кстати, восемь из них уже избрали во время первого тура выборов, а остальных изберут во втором туре, который пройдет 27 октября.

И хотя полученные результаты не дают окончательной картины политических раскладов, очевидно, что все партии, входящие в нынешнюю коалицию, испытали падение популярности.

Учитывая заявление лидера литовских социал-демократов и вероятного кандидата в премьеры Вилии Блинквичюте, которое она сделала перед выборами, наиболее рейтинговая партия страны не исключает создания коалиции даже с антисистемной "Зарей Немана", однако не с консерваторами.

И хотя Блинковичюте впоследствии пришлось отдельно заявлять о неготовности создавать коалиции и с "Зарей Немана", существует риск, что коалиции придется искать взаимопонимание с этой партией, особенно если эта партия хорошо покажет себя во втором туре.

Именно поэтому об этой партии стоит поговорить отдельно.

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис участвовал в весенних президентских выборах в Литве – и занял там четвертую строчку с результатом около 9%. Более того, он сумел закрепить этот результат.

Этому не помешал даже громкий скандал – Жемайтайтису пришлось по собственному желанию сложить депутатский мандат, не дожидаясь соответствующего голосования. Причиной этого стали его заявления об Израиле, сравнение его действий с агрессией РФ.

Впрочем, как оказалось, имидж антисемита не помешал поддержке в селах и маленьких городках – именно там живет базовый электорат "Зари Немана".

При этом, в отличие от других радикалов, Жемайтайтис (по крайней мере, в последние годы) избегает откровенно пророссийских заявлений.

Вместе с тем он предлагает восстанавливать торговые отношения со странами Центральной Азии (не объясняя, как это возможно в условиях конфликта с РФ), а также готовиться к восстановлению отношений с лукашенковской Беларусью, для чего уже сейчас стоит выслать из страны белорусских оппозиционеров.

Для литовских консерваторов этого достаточно, чтобы считать Жемайтайтиса пророссийским радикалом – даже более опасным, чем открытые "друзья Путина".

Сможет ли смена правительства привести к развороту внешнего курса Литвы? Нет. Однако есть основания полагать, что новое правительство уже не будет демонстрировать такого рвения и такой принципиальности, как демонстрирует правительство премьера Ингриды Шимоните.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Проукраинская коалиция проигрывает, но не сдается: что показали выборы в Литве.