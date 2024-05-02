Кандидат у президенти Литви позбувся депутатського мандата після антисемітських заяв

Головна виборча комісія Литви позбавила Ремігіюса Жемайтайтіса, який оскандалився антисемітськими заявами, повноважень члена литовського Сейму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило LRT.

Згідно з рішенням комісії, четвер – останній робочий день Жемайтайтіса як депутата.

Політик сам подав заяву у комісію про анулювання мандата після того, як Конституційний суд визнав, що він порушив присягу своїми антисемітськими висловлюваннями, а також грубо порушив Конституцію.

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Таким чином, голова партії "Зоря Нямунаса" уникне голосування в Сеймі щодо позбавлення його мандату та десятирічної заборони балотуватися на посади, пов'язані з конституційною присягою.

Нині Жемайтайтіс є кандидатом у президенти. Він розраховує отримати підтримку 8,7% виборців.

Сейм ініціював процедуру імпічменту Жемайтайтіса через його заяви про євреїв у Facebook у травні та червні минулого року. Сейм розцінив їх як антисемітські і такі, що розпалюють національну ворожнечу.

Жемайтайтіс був обурений візитом прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте до Ізраїлю, а також звинуватив євреїв у засланнях і вбивствах литовців.

У травні, коментуючи знесення палестинської школи неподалік від Вифлеєма, він порівняв дії Ізраїлю з агресією Владіміра Путіна проти України.

Генеральна прокуратура Литви завершила досудове розслідування щодо висловлювань політика. На думку прокуратури, зібрані докази свідчать про те, що Жемайтайтіс розпалював ненависть до євреїв, ображав їх та публічно підтримував злочини нацистської Німеччини.

Жемайтайтіса підозрюють у двох злочинах: розпалюванні ненависті та підбурюванні проти групи людей за національною ознакою, а також у публічному схваленні, запереченні чи грубому приниженні міжнародних злочинів.