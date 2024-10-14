Прем'єрка Литви висловилася щодо результатів виборів, де її партія прийшла другою

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте після першого туру парламентських виборів у неділю, на яких її партія посіла друге місце, заявила, що поки рано говорити, хто сформує новий уряд країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте, чия партія зайняла перше місце, заявила в неділю, що після виборів вона спробує сформувати коаліційний уряд більшості з двома іншими партіями.

Шимоніте, яка представляє партію "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", зазначила, що остаточно про потенційні коаліційні розклади можна буде говорити після другого туру голосування 27 жовтня.

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"Ми перебуваємо на надто ранній стадії, щоб говорити, яка партія буде ініціатором створення наступної коаліції", – сказала Шимоніте журналістам у понеділок вранці. "Це можуть бути соціал-демократи, (або) це може бути "Союз Вітчизни", – додала вона.

Оцінюючи, яким прем'єром буде Блінкявічюте, Шимоніте сказала, що з посадою прем'єр-міністра ще не все зрозуміло. Але вона згадала про роботу над безпекою та покращенням якості державних послуг, яку, як вона сподівається, буде продовжено у наступному складі Сейму.

Напередодні у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. Явка на виборах становила 52,06%.

За підсумками першого туру за партійними списками лідирувала опозиційна Соціал-демократична партія.

Після першого туру соціал-демократи претендують на 18 мандатів, партія "Союз Вітчизни" – на 17, популістська "Зоря Нямунаса" – на 14, Демократичний союз "За Литву" – на 8, Рух лібералів – на 7, Союз хліборобів і зелених – на 6.

Решта 71 депутат обираються в одномандатних округах. Вісім кандидатів отримали ці місця в першому турі голосування. В інших 63 округах 27 жовтня відбудеться другий тур.