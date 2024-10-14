Прем'єрка Литви висловилася щодо результатів виборів, де її партія прийшла другою
Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте після першого туру парламентських виборів у неділю, на яких її партія посіла друге місце, заявила, що поки рано говорити, хто сформує новий уряд країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте, чия партія зайняла перше місце, заявила в неділю, що після виборів вона спробує сформувати коаліційний уряд більшості з двома іншими партіями.
Шимоніте, яка представляє партію "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", зазначила, що остаточно про потенційні коаліційні розклади можна буде говорити після другого туру голосування 27 жовтня.
"Ми перебуваємо на надто ранній стадії, щоб говорити, яка партія буде ініціатором створення наступної коаліції", – сказала Шимоніте журналістам у понеділок вранці. "Це можуть бути соціал-демократи, (або) це може бути "Союз Вітчизни", – додала вона.
Оцінюючи, яким прем'єром буде Блінкявічюте, Шимоніте сказала, що з посадою прем'єр-міністра ще не все зрозуміло. Але вона згадала про роботу над безпекою та покращенням якості державних послуг, яку, як вона сподівається, буде продовжено у наступному складі Сейму.
Напередодні у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. Явка на виборах становила 52,06%.
За підсумками першого туру за партійними списками лідирувала опозиційна Соціал-демократична партія.
Після першого туру соціал-демократи претендують на 18 мандатів, партія "Союз Вітчизни" – на 17, популістська "Зоря Нямунаса" – на 14, Демократичний союз "За Литву" – на 8, Рух лібералів – на 7, Союз хліборобів і зелених – на 6.
Решта 71 депутат обираються в одномандатних округах. Вісім кандидатів отримали ці місця в першому турі голосування. В інших 63 округах 27 жовтня відбудеться другий тур.