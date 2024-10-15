У Британії хочуть посилити боротьбу з ожирінням

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг запропонував видавати ліки для схуднення безробітним людям з ожирінням як спосіб повернути їх на роботу.

Про це він написав у своїй колонці у The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, нездорове харчування впливає на життя людей, скорочуючи тривалість їхнього життя. "Наші пояси, що розширюються, також лягають значним тягарем на нашу систему охорони здоров'я, що призводить до значних витрат", – заявив Стрітінг.

Він припустив, що препарати для схуднення, такі як Wegovy від Novo Nordisk і Mounjaro від Lilly, можуть "змінити життя" людей, які їх використовують, і зменшити суму в 11 млрд фунтів стерлінгів, які Національна служба охорони здоров'я витрачає на боротьбу з ожирінням щороку – це навіть більше, ніж на боротьбу з курінням.

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"Довгострокові переваги цих препаратів можуть бути монументальними в нашому підході до боротьби з ожирінням", – заявив він.

"Для багатьох людей ці уколи для схуднення змінять життя, допоможуть їм повернутися до роботи та зменшать навантаження на нашу Національну службу охорони здоров'я", – зазначив Стрітінг.

Пропозиція Стрітінга з'явилася після того, як уряд Великої Британії оголосив про інвестиції у розмірі 279 млн фунтів стерлінгів від Lilly – найбільшої у світі фармацевтичної компанії та головного конкурента Wegovy та виробника препарату Ozempic Novo Nordisk на ринку ліків проти ожиріння.

Стрітінг сказав, що співпраця включатиме "вивчення нових способів надання медичних послуг людям, які живуть з ожирінням, і п'ятирічне дослідження в реальних умовах передового методу лікування ожиріння".

Дослідження у Великому Манчестері від компанії Lilly та організації Health Innovation Manchester вивчатиме, чи впливає використання препаратів від ожиріння та діабету компанії Lilly на "якість життя, пов'язану зі здоров'ям" учасників, а також на "зміни в їхньому статусі зайнятості та кількість лікарняних на роботі".

Нагадаємо, у Британії останніми роками неодноразово з'являлися ініціативи для боротьби з ожирінням як обмеження для реклами шкідливої їжі та акційних пропозицій на зразок "3 за ціною 2" у магазинах.

У Словаччині шкільним кафетеріям заборонили продавати енергетичні та солодкі напої, а також смажену їжу. Метою є зменшення споживання солі та цукру в Словаччині, особливо з огляду на те, що ожиріння вже зачіпає дітей.