В Британии хотят усилить борьбу с ожирением

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил выдавать лекарства для похудения безработным людям с ожирением как способ вернуть их на работу.

Об этом он написал в своей колонке в The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

По его словам, нездоровое питание влияет на жизнь людей, сокращая ее продолжительность. "Наши расширяющиеся талии также ложатся значительным бременем на нашу систему здравоохранения, что приводит к значительным затратам", – заявил Стритинг.

Он предположил, что препараты для похудения, такие как Wegovy от Novo Nordisk и Mounjaro от Lilly, могут изменить жизнь людей, которые их используют, и уменьшить сумму в 11 млрд фунтов стерлингов, которые Национальная служба здравоохранения тратит на борьбу с ожирением каждый год – это даже больше, чем на борьбу с курением.

Реклама:

"Долгосрочные преимущества этих препаратов могут быть монументальными в нашем подходе к борьбе с ожирением", – заявил он.

"Для многих людей эти уколы для похудения изменят жизнь, помогут им вернуться к работе и уменьшат нагрузку на нашу Национальную службу здравоохранения", – отметил Стритинг.

Предложение Стритинга появилось после того, как правительство Великобритании объявило об инвестициях в размере 279 млн фунтов стерлингов от Lilly – крупнейшей в мире фармацевтической компании и главного конкурента Wegovy и производителя препарата Ozempic Novo Nordisk на рынке лекарств от ожирения.

Стритинг сказал, что сотрудничество будет включать "изучение новых способов оказания медицинских услуг людям, живущим с ожирением, и пятилетнее исследование в реальных условиях передового метода лечения ожирения".

Исследование в Большом Манчестере от компании Lilly и организации Health Innovation Manchester будет изучать, влияет ли использование препаратов от ожирения и диабета компании Lilly на "качество жизни, связанное со здоровьем" участников, а также на "изменения в их статусе занятости и количество больничных на работе".

Напомним, в Британии в последние годы неоднократно появлялись инициативы для борьбы с ожирением как ограничения для рекламы вредной пищи и акционных предложений вроде "3 по цене 2" в магазинах.

В Словакии школьным кафетериям запретили продавать энергетические и сладкие напитки, а также жареную еду. Целью является уменьшение потребления соли и сахара в Словакии, особенно учитывая то, что ожирение уже затрагивает детей.