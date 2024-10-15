США стурбовані можливою участю військ КНДР у війні в Україні

Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Про це йдеться в заяві речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Саветта, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

"Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує нести значні втрати на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – додав представник Білого дому.

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Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.

Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.