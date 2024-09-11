Британські дослідники: Росія отримала нові поставки балістичних ракет від КНДР

Росія отримала нові поставки балістичних ракет малої дальності Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на дані британських дослідників, передає "Європейська правда".

Журналісти розповіли, що 3 вересня британські дослідники у Києві дослідили уламки чотирьох ракет Hwasong-11 після чергової атаки Росії, зокрема вони розшифрували виробниче маркування на кількох частинах кожної ракети.

Дослідники встановили, що Hwasong-11, використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала позначки, які вказували на те, що вона була виготовлена ​​цього року.

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За їхніми даними, на внутрішніх частинах трьох інших, які використовувалися під час обстрілів у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало, коли вони були виготовлені.

Фото: The New York Times

Як відомо, Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.

У Білому домі раніше заявили, що військова співпраця Росії з КНДР небезпечна не лише для України, а й для країн Тихоокеанського регіону.

А у Держдепі США казали про готовність спільно із союзниками вжити заходів у разі, якщо Іран передасть Росії свої балістичні ракети.

За даними Reuters, європейська розвідка вважає, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії, використання яких уже опановують російські військові.