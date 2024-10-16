За три місяці Маск вніс $75 млн у протрампівський комітет

Американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск виділив близько $75 млн у свій комітет PAC America, що підтримує кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, протягом трьох місяців.

Про це свідчать федеральні дані, повідомляє The Hill, передає "Європейська правда".

З червня комітет вже вклав понад $102,2 млн у президентські перегони, причому десятки мільйонів доларів витратили на підтримку Трампа та нападки на віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Також комітет витратив майже $8,9 млн на боротьбу з чинним президентом США Джо Байденом, перш ніж той вибув із перегонів.

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Видання зазначило, що за лічені місяці PAC став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

До America PAC також зробили внески близькі союзники Маска, зокрема: співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне та Шон Магуайр, криптоінвестори Кемерон та Тайлер Вінклвосс.

Відповідно до звіту, Маск зробив три внески в America PAC на загальну суму $15 млн у липні, три внески на загальну суму $30 млн у серпні та внесок у $30 млн у вересні.

Це перший звіт, який Super PAC повинен був подати з середини липня, а ще один звіт мають оприлюднити 24 жовтня.

У березні 2024 року Маск заявляв, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.

У вересні Трамп сказав, що влаштує Маска в Білий дім у разі своєї перемоги.

На початку жовтня Трамп виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах, на сцені його підтримав Ілон Маск.

Також газета The Washington Post писала про те, що фінансова підтримка Маска була набагато масштабнішою і почалася раніше, ніж вважалося.