Трамп розповів, куди прилаштує Маска в разі своєї перемоги

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп підтвердив, що влаштує мільярдера і власника X (Twitter) Ілона Маска в Білий дім у разі своєї перемоги.

Про це він сказав у четвер, 5 вересня, під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка – неурядової організації, що займається аналізом економічних питань, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Експрезидент заявив, що в разі перемоги хоче створити "комісію з ефективності держуправління", завданням якої буде повний фінансовий аудит та аудит ефективності роботи федерального уряду США.

Ця комісія, яку й має очолити Маск, після аудиту має надати рекомендації щодо "радикальних реформ", додав Трамп.

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Ідею створити подібний орган сам мільярдер запропонував кандидату в президенти під час інтерв’ю на своєму X (Twitter) у серпні. При цьому Маск пообіцяв, що працюватиме безоплатно.

Старший радник передвиборчої кампанії Трампа Браян Г’юз визнав, що в промові експрезидента майже не йшлось про те, як "комісія з ефективності держуправління" могла б працювати.

Але він додав, що слова експрезидента є "підтвердженням того, що Трампу подобається ця ідея, і він буде працювати з Маском та іншими, щоб переконатися, що вона буде втілена в життя".

Ще у травні преса писала, що Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім. Згодом це ж публічно підтвердив і сам Трамп.

Також ЗМІ повідомляли, що Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць комітету, який підтримує президентську кампанію Трампа.