Маск обіцяє не давати грошей Трампу на кампанію
Американський мільярдер, власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск сказав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.
Про це Маск написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи свою зустріч із Дональдом Трампом – найімовірніше, наступним кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії, – Маск написав: "Щоб бути гранично ясним, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США".
Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024
Коментарі Маска не виключають пожертвувань на користь політичних комітетів (організацій зі спеціальним статусом у США, які збирають кошти на політичні кампанії) або на інші політичні цілі, пояснює Bloomberg.
Тим не менш, ця заява все одно є ударом для Трампа, який зазнає серйозних фінансових труднощів через низку судових позовів і наприкінці минулого тижня в пошуках додаткових коштів зустрівся з Маском і кількома заможними донорами республіканців.
Остання суперниця Трампа в Республіканській партії, Ніккі Гейлі, вибула з перегонів раніше в середу, практично забезпечивши експрезиденту номінацію від республіканців.