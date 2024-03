Маск обіцяє не давати грошей Трампу на кампанію

Американський мільярдер, власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск сказав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.

Про це Маск написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи свою зустріч із Дональдом Трампом – найімовірніше, наступним кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії, – Маск написав: "Щоб бути гранично ясним, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США".

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President