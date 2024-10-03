WSJ: Маск виділив десятки мільйонів доларів на кампанії республіканців раніше, ніж було відомо

Фінансова підтримка республіканців з боку мільярдера Ілона Маска була набагато масштабнішою і почалася раніше, ніж вважалося дотепер.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За словами джерел видання, генеральний директор Tesla негласно передав десятки мільйонів доларів групам, пов'язаним з помічником Трампа Стівеном Міллером і прихильниками губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

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Фінансові внески, про які раніше не повідомляли, показують, що Маск був рушійною силою у фінансуванні республіканських ініціатив і кандидатів задовго до створення суперкомітету на підтримку колишнього президента Дональда Трампа.

Виділені ним мільйони доларів роблять його одним з найбільших донорів консервативних ініціатив, що в поєднанні з великою кількістю прихильників у соціальних мережах робить його однією з найвпливовіших фігур в політиці США.

Восени 2022 року понад 50 мільйонів доларів з грошей Маска було витрачено на серію рекламних кампаній групи під назвою "Громадяни за здоровий глузд", за словами людей, знайомих з його участю та податковими деклараціями групи.

Більшість рекламних роликів з'явилися в штатах, де велася боротьба за кілька днів до проміжних виборів, і містили нападки на демократів у таких суперечливих питаннях, як медичне обслуговування трансгендерних дітей та нелегальна імміграція.

Наступного року Маск виділив 10 мільйонів доларів на підтримку ДеСантіса, коли той балотувався в президенти, повідомили люди, знайомі з його пожертвами.

За словами джерел, гроші проходили через групу під назвою Faithful&Strong Policies. Про внесок Маска в президентські зусилля ДеСантіса раніше не повідомлялося.

У березні 2024 року Маск заявляв, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.

Влітку ЗМІ писали, Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць комітету, який підтримує президентську кампанію Трампа.

У вересні Трамп сказав, що влаштує Маска в Білий дім у разі своєї перемоги.