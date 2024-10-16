ЗМІ: Шестеро російських дезертирів отримали французькі візи

Франція видала тимчасові візи шістьом російським військовим, які дезертували з поля бою в Україні.

Про це написало видання The Guardian, передає "Європейська правда".

Зазначається, що чоловіки прибули до Парижа окремими рейсами протягом останніх кількох місяців після втечі з Росії до Казахстану у 2022 та 2023 роках.

Хоча країни Європейського Союзу обговорювали можливість надання притулку російським дезертирам, конкретних рішень досі не було ухвалено.

Реклама:

Представник групи Go By The Forest, яка допомагає дезертирам, Іван Чувіляєв зазначив, що це перший випадок, коли країна ЄС прийняла групу дезертирів без жодних проїзних документів або закордонних паспортів.

Він зауважив, що шістьох росіян ретельно перевіряли протягом кількох місяців, щоб упевнитися в їхній "сильній і послідовній антивоєнній позиції" перед їхнім в'їздом до Франції.

За даними журналістів, серед тих, хто отримав тимчасові візи, були чоловіки, які воювали проти України, а також призовники та офіцери, які уникали відправлення на фронт.

Правозахисник зазначив, що їхній приїзд до Франції може підштовхнути інших росіян до дезертирства.

Нещодавно у чеському парламенті запропонували надавати громадянство Чехії для росіян тільки за умови, що вони відмовляться від громадянства Росії, аби мінімізувати безпекові ризики.