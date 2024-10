СМИ: Шесть российских дезертиров получили французские визы

Франция выдала временные визы шести российским военным, которые дезертировали с поля боя в Украине.

Об этом написало издание The Guardian, передает "Европейская правда".

Отмечается, что мужчины прибыли в Париж отдельными рейсами в течение последних нескольких месяцев после побега из России в Казахстан в 2022 и 2023 годах.

Хотя страны Европейского Союза обсуждали возможность предоставления убежища российским дезертирам, конкретных решений до сих пор не было принято.

Реклама:

Представитель группы Go By The Forest, которая помогает дезертирам, Иван Чувляев отметил, что это первый случай, когда страна ЕС приняла группу дезертиров без проездных документов или загранпаспортов.

Он отметил, что шестерых россиян тщательно проверяли в течение нескольких месяцев, чтобы удостовериться в их "сильной и последовательной антивоенной позиции" перед их въездом во Францию.

По данным журналистов, среди тех, кто получил временные визы, были мужчины, воевавшие против Украины, а также призывники и офицеры, которые избегали отправки на фронт.

Правозащитник отметил, что их приезд во Францию может подтолкнуть других россиян к дезертирству.

Недавно в чешском парламенте предложили предоставлять гражданство Чехии для россиян только при условии, что они откажутся от гражданства России, чтобы минимизировать риски для безопасности.