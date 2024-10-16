Глава Євроради перед самітом ЄС: Україна буде центральною темою наших дискусій

Саміт ЄС зосередиться на обговоренні ситуації в Україні і, зокрема, заслухає президента Володимира Зеленського щодо запропонованого ним "плану перемоги".

Про це йдеться у листі президента Європейської ради Шарля Мішеля лідерам ЄС напередодні саміту, повідомляє "Європейська правда".

"Україна буде центральною темою наших дискусій. Ми заслухаємо президента Зеленського про запропонований ним план перемоги та обговоримо наступні кроки для досягнення консенсусу навколо мирної ініціативи, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права", – йдеться у листі.

Мішель також повідомив, що лідери зосередяться на фінансовій підтримці України.

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"Я очікую, що ми виконаємо наше зобов'язання, взяте в червні разом з партнерами по G7, надати приблизно 45 млрд євро (50 млрд доларів США) до кінця року на підтримку військових, бюджетних та відновлювальних потреб України", – сказав він.

Також глава Євроради підкреслив потребу активізувати зусилля з наближенням зими, оскільки більше половини енергетичної інфраструктури України зруйновано.

Крім того, саміт ЄС обговорить ситуацію на Близькому Сході, питання конкурентоспроможності та економічної стійкості Євросоюзу, міграцію.

"Європейська рада обговорить кілька політичних питань, що стосуються наших міжнародних відносин, включаючи ситуацію в Молдові, а також у Грузії. Обидві країни переживають вирішальний момент для свого європейського шляху.

Я впевнений, що ми будемо відстоювати наші спільні цінності та міжнародний порядок, заснований на правилах, що сприятиме подальшому зміцненню впливу Європейського Союзу на світовій арені", – йдеться у листі.

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.