Глава Евросовета перед саммитом ЕС: Украина будет центральной темой наших дискуссий

Саммит ЕС сосредоточится на обсуждении ситуации в Украине и, в частности, заслушает президента Владимира Зеленского относительно предложенного им "плана победы".

Об этом говорится в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля лидерам ЕС накануне саммита, сообщает "Европейская правда".

"Украина будет центральной темой наших дискуссий. Мы заслушаем президента Зеленского о предложенном им плане победы и обсудим следующие шаги для достижения консенсуса вокруг мирной инициативы, основанной на принципах Устава ООН и международного права", – говорится в письме.

Мишель также сообщил, что лидеры сосредоточатся на финансовой поддержке Украины.

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"Я ожидаю, что мы выполним наше обязательство, взятое в июне вместе с партнерами по G7, предоставить примерно 45 млрд евро (50 млрд долларов США) до конца года на поддержку военных, бюджетных и восстановительных нужд Украины", – сказал он.

Также глава Евросовета подчеркнул необходимость активизировать усилия с приближением зимы, поскольку более половины энергетической инфраструктуры Украины разрушено.

Кроме того, саммит ЕС обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы конкурентоспособности и экономической устойчивости Евросоюза, миграцию.

"Европейский совет обсудит несколько политических вопросов, касающихся наших международных отношений, включая ситуацию в Молдове, а также в Грузии. Обе страны переживают решающий момент для своего европейского пути.

Я уверен, что мы будем отстаивать наши общие ценности и международный порядок, основанный на правилах, что будет способствовать дальнейшему укреплению влияния Европейского Союза на мировой арене", – говорится в письме.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского, который он представил партнерам и только что раскрыл украинским депутатам, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.