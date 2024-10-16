У Туреччині заборонили радіостанцію через заяву гостя про геноцид вірмен

Турецький регулятор анулював ліцензію на мовлення стамбульської радіостанції Açık Radyo через пів року після того, як в її ефірі один із гостей розповів про геноцид вірмен у роки Першої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У квітневому ефірі Açık Radyo запрошений гість назвав убивства вірмен у 1915 році в останні дні існування Османської імперії "геноцидом". Це термін, з яким погоджуються багато істориків, але турецький уряд заперечує.

У травні турецький наглядовий орган з питань телерадіомовлення RTUK призупинив мовлення Açık Radyo на п'ять днів через згаданий ефір, звинувативши радіостанцію в "розпалюванні ненависті".

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Через два місяці RTUK відкликав ліцензію станції, але вона продовжувала мовити до середи. В останньому ефірі Açık Radyo пообіцяла знайти спосіб продовжити роботу та закликала слухачів підняти "ще ясніший і гучніший голос" проти свого закриття.

Açık Radyo, яке мовило протягом трьох десятиліть, описує себе як станцію, "відкриту для всіх звуків, кольорів і вібрацій Всесвіту".

Вірменія заявляє, що османські війська вбили і депортували понад 1,5 мільйона вірмен під час Першої світової війни, між 1915 і 1917 роками. Близько 30 країн визнали ці вбивства геноцидом.

Туреччина визнає, що під час масових депортацій зі східної Анатолії до 500 тисяч вірмен загинули в етнічних сутичках, масових вбивствах або від голоду, але відмовляється називати це геноцидом.

В останні роки спостерігачі відзначають зниження рівня свободи слова у Туреччині. В Індексі свободи ЗМІ у 2024 році вона посідає 158-ме місце з-поміж 180 країн.

Нещодавно повідомлялось, що Туреччина заблокувала доступ до платформи обміну миттєвими повідомленнями Discord за рішенням суду.