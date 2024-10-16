В Турции запретили радиостанцию из-за заявления гостя о геноциде армян

Турецкий регулятор аннулировал лицензию на вещание стамбульской радиостанции Açık Radyo через полгода после того, как в ее эфире один из гостей рассказал о геноциде армян в годы Первой мировой войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В апрельском эфире Açık Radyo приглашенный гость назвал убийства армян в 1915 году в последние дни существования Османской империи "геноцидом". Это термин, с которым соглашаются многие историки, но турецкое правительство отрицает.

В мае турецкий надзорный орган по вопросам телерадиовещания RTUK приостановил вещание Açık Radyo на пять дней из-за упомянутого эфира, обвинив радиостанцию в "разжигании ненависти".

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Через два месяца RTUK отозвал лицензию станции, но она продолжала вещать до среды. В последнем эфире Açık Radyo пообещала найти способ продолжить работу и призвала слушателей поднять "еще более ясный и громкий голос" против своего закрытия.

Açık Radyo, которое вещало в течение трех десятилетий, описывает себя как станцию, "открытую для всех звуков, цветов и вибраций Вселенной".

Армения заявляет, что османские войска убили и депортировали более 1,5 миллиона армян во время Первой мировой войны, между 1915 и 1917 годами. Около 30 стран признали эти убийства геноцидом.

Турция признает, что во время массовых депортаций из восточной Анатолии до 500 тысяч армян погибли в этнических столкновениях, массовых убийствах или от голода, но отказывается называть это геноцидом.

В последние годы наблюдатели отмечают снижение уровня свободы слова в Турции. В Индексе свободы СМИ в 2024 году она занимает 158-е место среди 180 стран.

Недавно сообщалось, что Турция заблокировала доступ к платформе обмена мгновенными сообщениями Discord по решению суда.